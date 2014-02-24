مدرب ليفربول: سنواصل الهجوم في محاولة اقتناص الدوري

ليفربول /أ ش أ/قال المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي برندن رودجرز إن فريقه سيواصل تبني سياسة الهجوم في محاولة منه لاقتناص أول لقب للدوري منذ 24 عاما.

وحقق "الريدز" فوزا صعبا ومثيرا الأحد على سوانزي سيتي بالدوري الانجليزي 4/3.

وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أشعر بقلق دائم للعب كرة قدم جيدة".

وأضاف "لقد كان فوزا هاما لنا، لم نكن بالتأكيد في أفضل يوم لنا ما عدا الجزء الهجومي، الذي كان قويا جدا".

وتابع "سوانزي لعب بشكل جيد جدا، وخاصة عندما كنا متقدمين 2/0 حتى عادلوا النتيجة".

وعزز الفوز من فرص ليفربول في تحقيق اللقب، حيث يبتعد الفريق بفارق أربع نقاط فقط عن تشيلسي المتصدر، وأوضح رودجرز أن الفريق كان يقع تحت ضغط بسبب فوز منافسيهم تشيلسي وارسنال ومانشستر سيتي قبل المباراة.