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حياتو: الكاف فخور بإنجاز الأهلي التاريخي

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حياتو: الكاف فخور بإنجاز الأهلي التاريخي حياتو: الكاف فخور بإنجاز الأهلي التاريخي

أشاد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بوصول الأهلي لقمة الأندية الأكثر تتويجا في العالم بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيده في البطولات القارية إلى 19 بطولة ما بين 8 دوري أبطال إفريقيا و6 بطولات سوبر و4 كأس الكؤوس بالإضافة لبطولة الكأس الأفرو آسيوي.

ليتخطى الفريق الأحمر ميلان وبوكا جونيورز الأرجنتيني اللذين كانا الأكثر حصولا على بطولات في العالم برصيد 18 لقبا.

وقال حياتو للموقع الرسمي للكاف: "أهنئ الأهلي على هذا الإنجاز التاريخي، فالكاف فخور بهذا الرقم لأنه وضع إفريقيا على خريطة الكرة العالمية مرة أخرى".

وتابع "هذه إشارة جيدة على أن الكرة الإفريقية قادمة، وستشجع الأندية الأخرى على تقديم المزيد".

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