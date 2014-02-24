Dolce & Gabbana يختتمان أسبوع ميلان للموضة

اليوم الأخير من أسبوع ميلان للموضة كان مسك الختام في هذا الكرنفال الملوّن، الذي لا تستقيم الموضة العالمية من دونه. وكما في كلّ أيّامه الماضية، كان الجدول مزدحماً بالأسماء الكبيرة، مثل دار Dolce & Gabbana، التي قدّمت عرضاً يحمل بصمة الثنائي Domenico Dolce وStefano Gabbana. تلك البصمة التي لا تخطئها عينٌ. وقد أرسل المصممان عارضاتهما بفساتين بسيطة وناعمة، ومرتفعة الخصور، وبتنورات بروكايد وثياب كوكتيل مزيّنة بالخرز والتطريزات، وبفساتين شيفون حريرية طويلة، وكأنّ العارضات قد خرجن للتوّ من مسرحية"حلم ليلة صيف" (Midsummer Night's Dream) أو من رواية "Secret Garden". وقد ظهرت أيضاً بدلات الصوف الرسمية والفساتين القصيرة بلون الشوكولاتة والإجاص والأحمرالناري والأزرق المضيء. ولن نُغفل أيضاً النقوش التي وظّفها المصممان، ولعبا عليها بشكل مدروس، حيث أدخلا المفاتيح والزهور والسناجب والأشجار. وقد جذبت أنظارنا خلال العرض الأحذية التي كانت حكاية لوحدها، إذ ظهرت الصنادل والبوتات المرصّعة بالمجوهرات والضاجّة بالألوان، مع حقائب المساء المزيّنة بحبّات الكريستال. كذلك لفت انتباهنا أيضاً غطاء الرأس والرقبة الأسود الذي وضعته عارضاتٌ، من أجل العرض فقط. ولكن تجربتنا السابقة مع هذه الدار، التي حوّلت تاج الرأس المرصّع إلى موضة، يجعلنا نعتقد بأنّ هذا القناع قد يتحوّل إلى موضة أيضاً، خصوصاً بين الشابات الصغيرات. وقبل أن نودّع اليوم الأخير من أسبوع ميلان، نتوقّف أيضاً عند عرض دار Missoni التي قدّمت مجموعة متميّزة ذات مزاج بوهيميّ، لعبت على أوتار الأنسجة الناعمة والخطوط المريحة. وقد ظهرت سراويل عمّال الموانئ والجاكيتات المزيّنة بالفرو والطلات الشبابية ذات التدرّجات اللونية الخريفية، كالبرتقالي المحروق والأصفر الخردلي والأزرق والأخضر. وقد أعجبتنا الطريقة المبتكرة في توظيف الأحزمة، كما لفتت انتباهنا المعاطف المستقيمة ذات الخطوط الأنيقة.

وإليك لمحات من اليوم الأخير من أسبوع ميلان قبل أن تنتقل الأضواء إلى مدينة باريس التي فتحت اليوم صندوقها السحريّ المدهش بآخر خطوط الموضة لخريف وشتاء 2014.

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