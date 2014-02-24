تأجيل قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية لجلسة 31 مارس

أرجأت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية نظر قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية والمتهم فيها مدير مكتبة الإسكندرية عدد من مستشاريه إلي جلسة 31 مارس المقبل؛ لحين ورود تقرير الخبراء.

وعقدت المحكمة جلستها اليوم “الأثنين” برئاسة المستشار أحد الشوربجي؛ حيث تواصل عقد جلساتها لنظر القضية التي حركتها النيابة العامة بإتهام مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من مستشاريه بإهدار المال العام يصل لنحو 20 مليون جنيها؛ وفق عدد من البلاغات التي تقدم بها عدد من موظفي المكتبة.

وتناولت التحقيقات حصول عدد من مستشاري المكتبة علي مرتبات كبيرة، إلي جانب قيام إدارة المكتبة باستبدال سيارات خاصة بالمكتبة، فضلا عن تعاقدات إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة، وتنظيم سفريات خاصة لعدد من موظفي المكتبة بإجمالي إهدار يبلغ قرابة العشرين مليون جنيها.

أ ش أ