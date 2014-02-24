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صيادلة الأقصر يشاركون في الإضراب الجزئي بإغلاق 700 صيدلية بعد غد

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صيادلة الأقصر يشاركون في الإضراب الجزئي بإغلاق 700 صيدلية بعد غد صيادلة الأقصر يشاركون في الإضراب الجزئي بإغلاق 700 صيدلية بعد غد

أعلن صيادلة الأقصر، عن مشاركتهم في الإضراب الجزئي عن العمل المزمع تنظيمه بعد غد، بإغلاق صيدلياتهم حتى الساعة الثانية ظهرا، تنفيذا لقرار النقابة العامة إحتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم.

ومن جانبه قال الدكتور رجائى موريس، نقيب صيادلة الأقصر ،أن نحو 700 صيدلية بالمحافظة  ستشارك فى الإضراب بإغلاق الأبواب حتى الثانية ظهرا، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات داخل مقر النقابة لإدارة الإضراب مع تخصيص رقم هاتف لصرف الأدوية للحالات الحرجة فقط .
> وشدد موريس، علي أن الإضراب يأتى بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالب الصيادلة المتمثلة فى عقد إتفاقية عادلة مع الضرائب وتشكيل هيئة عليا للدواء برئاسة صيدلى ،بالإضافة الى إيجاد حل نهائى لمشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية وتداول الدواء بالإسم العلمى وتطبيق القرار رقم 499 الخاص بالتسعير ،بجانب وضع كادر عادل يحقق حياة كريمة للصيدلى الحكومى وإعادة حق التكليف للصيادلة .

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