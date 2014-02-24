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بيريز يرفض فرض عقوبات جنائية ضد طائفة الحريديم المتشددة

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بيريز يرفض فرض عقوبات جنائية ضد طائفة الحريديم المتشددة بيريز يرفض فرض عقوبات جنائية ضد طائفة الحريديم المتشددة

الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز

أعلن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز اليوم الأثنين رفضه فرض عقوبات جنائية ضد أبناء طائفة الحريديم المتشددة، الذين يمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية -في نبأ لها بثته على موقعها الألكتروني- عن بيريز قوله:” إنه ليس بالضروري أن يخدم كل شخص في الجيش؛ حيث يمكن أن يخدم في أي مكان آخر، إذ بينما تقضي الحاجة لأن تطبق معايير الالتزام على كل شخص، يمكن أن تختلف طرق وأساليب تأدية هذه الخدمة”.

وأضاف بيريز أنه يؤمن بالحوار، ولذلك فإنه لن يجعل هذه القضة جريمة جنائية.. معربا عن أمله في أن يحل هذا الجدل من خلال الحوار.

ويبلغ عدد “الحريديم” في اسرائيل حوالي 600 ألف شخص، ويملكون 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، وتنتشر في عموم إسرائيل 300 مدرسة دينية تابعة لهم، حيث تخصص الدولة لكل طالب راتبا شهريا يبلغ 100 دولار.

 

أ ش أ

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