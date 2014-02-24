نور المنوفية : إستقالة الحكومة متوقع والحل فى حكومة “تكنوقراط”

قال المهندس أسامة عبد المنصف أمين حزب النور السلفى بمحافظة المنوفية إن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أمر متوقع بعد أدائها الضعيف جدا خلال الفترة السابقة وتزايد الأزمات والمشاكل ، مضيفا أنه لابد من تشكيل حكومة تكنوقراط بدون أى انتماءات سياسية تعتمد على الكفاءات والخبرات وتعمل على حل مشاكل المواطنين.

وأشار أمين حزب النور أن اختيار المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان خليفا لببلاوى اختيار موفق وخاصة أنه كان ضمن الوزراء الذين يؤدون عملهم بنشاط خلال الفترة الماضية وخاصة أنه يتمتع برضاء شعبى عن أدائه خلال عمله كوزير للاسكان .