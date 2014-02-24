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الأربعاء المقبل.. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة لمناقشة المياه والطاقة بحوض النيل

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الأربعاء المقبل.. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة لمناقشة المياه والطاقة بحوض النيل الأربعاء المقبل.. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة لمناقشة المياه والطاقة بحوض النيل

أرشيفية _ النيل

يعقد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة مؤتمرا دوليا حول المياه والطاقة بعنوان (المياه والطاقة فى دول حوض النيل.. إمكانات التكامل والتنمية) بعد غد.

ويقام المؤتمر، الذى يستمر لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وحضور كل من وزير الموارد المائية والري ووزير الكهرباء والطاقة، وبعض السفراء الأفارقة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال المياه والطاقة.

وأوضح الدكتور السيد إبراهيم جابر عميد المعهد ورئيس المؤتمر أنه سيتم مناقشة عدة محاور على مدار اليومين منها الملامح البيئية لدول حوض النيل وأثرها على مشاريع المياه والطاقة، والأبعاد التاريخية للعلاقات والتدخلات الدولية فى دول الحوض، والتعاون الأقليمي والدولى فى مجال الطاقة والمياه فى دول حوض النيل، والقانون الدولى ومشاريع الطاقة والمياه فى دول الحوض، والأبعاد الثقافية ودورها فى تنفيذ مشروعات بين دول حوض النيل، والأمن المائي فى دول، والطاقة فى دول حوض النيل، والتكامل بين دول حوض النيل فى مجال المياه والطاقة، ومستقبل التعاون فى مجال المياه والطاقة بين دول الحوض.

وأكد أهمية المؤتمر على المستوى المحلى والدولى، حيث سيتم التطرق لموضوع المشروعات الإسرائيلية المائية فى إثيوبيا، وموضوع سد النهضة والاعتراضات المتبادلة بين وإثيوبيا، ومقترح الربط بين نهري النيل والكونغو، وغيرها من الموضوعات المهمة الخاصة بدول حوض النيل.

أ  ش  أ

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