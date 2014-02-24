مصادر:العدل والداخلية والدفاع أبرز الحقائب الوزارية المنتظر تغييرها في الحكومة المقبلة

رجحت مصادر أن يتم الإبقاء على بعض الوزراء من حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد تسمية رئيس الوزراء المقبل أبرزهم وزير الخارجية الحالي السفير نبيل فهمي.

وأضافت المصادر أن التغيير المرتقب سيشمل عددا من الوزارات بما يعني أنها أصبحت في حكم المؤكد أبرزها وزارات العدل والداخلية والدفاع والإعلام ، حيث من المحتمل أن يتم إسناد وزراة العدل لعزت خميس رئيس لجنة حصر ممتلكات الإخوان، فيما سيتم تعيين اللواء محمد ابراهيم مستشارا لوزراة الداخلية.. بينما سيتم اختيار شخصية نسائية معروفة لخلافة درية شرف الدين ، حيث عملت بجريدة الأخبار وتنقلت في مبنى الإذاعة والتليفيزيون ما بين قناة النيل للأخبار وقطاع القنوات المتخصصة .