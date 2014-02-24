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مخيون: استقالة حكومة الببلاوي متوقعة.. ونطالب الرئيس المؤقت بقبولها

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مخيون: استقالة حكومة الببلاوي متوقعة.. ونطالب الرئيس المؤقت بقبولها مخيون: استقالة حكومة الببلاوي متوقعة.. ونطالب الرئيس المؤقت بقبولها

يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن استقالة حكومة الببلاوي اليوم كانت متوقعة ، .متمنيا من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قبولها.

وأشار إلي أن السابقة كانت ضعيفة جدا ومنعزلة عن الشعب وعن الواقع وفشلت في التعامل مع المطالب الفئوية والإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك وزراء في حكومة الببلاوي أكفاء يجب أن يبقوا في وزاراتهم.

وأضاف مخيون بقوله :”الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وحكومة كفاءات ولديها رؤية وأن يتم اختيار وزراء لهم سابق خبرة بالجانب العملي وليس الأكاديمي فقط”.

وأشار إلي أن اختيار الحكومة يجب أن يكون علي أساس الكفاءة والتاريخ العلمي وليس إرضاء فصيل معين، وأن يكون لها سابق خبرة ولديها قدرة علي التواصل مع الحياة اليومية للمواطن وأن يكون لديها شفافية في التعامل مع المواطنين ، مشيرا إلي أن الشعب بعد ثورة 25 يناير أصبح طرفا أصيلا في كل قرار يتم اتخاذه.

أ ش أ

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