وزير الطيران يسير أعمال الوزارة من مكتبه بعد استقالة الحكومة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني استمرار عمل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في حكومة د. حازم الببلاوي التي تقدمت باستقالتها لرئيس الجمهورية وجاري تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المصادر أن الوزير وصل الوزراة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء وقام باداء عمله داخل مكتبه وقام بتيسير الأعمال لحين الاستقرار علي وزير جديد للطيران المدني بالحكومة الجديدة أو استمرار عمل المهندس عبد العزيز فاضل ضمن التشكيل الجديد في الحكومة .

وأضافت المصادر أن وزارة الطيران المدني من الوزارات الهامة التي لابد من وجود وزير بها لممارسة عمله , وقال ان هذا اجراء تم خلال الوزراء الذي تعاقبوا علي الوزارة خلال الفترات الماضية أن الوزير لا يترك مكانه الا عند وصول وزير جديد حتي لا يتاثر العمل داخل المطارات وشركات الطيران التابعة للوزارة.

وأشارت المصادر إلي أن فاضل قام بأداء عمله داخل مكتبه علي اكمل وجه وتابع الاشراف علي المطارات وحركة الركاب مثلما يحدث يوميا .