باحثان مصريان ينجحان في تحسين كفاءة أنظمة الخلايا الشمسية

نجح باحثان مصريان هما المهندس احمد زكريا حافظ مساعد باحث بقسم الطاقة الشمسية بشعبة البحوث الهندسية بالمركز القومى للبحوث ، والمهندس أمير يس حسن سليمان مساعد الباحث بقسم الالكترونيات الطاقة العالمية وتحويل الطاقة بمعهد بحوث الالكترونيات فى التغلب على مشكلة استهلاك اجهزة تتبع اشعة الشمس فى الخلايا الشمسية ل 7 % من الانتاج الكلى للكهرباء المتولدة منها من خلال ا ستخدام محرك يعمل عن طريق الحرارة بدلا من الكهرباء مما يؤدى الى تحسين الكفاءة الكلية لانظمة الخلايا الشمسية عن طريق زيادة كمية الاشعاع الضوئى الساقط عليها وتوفير كمية الكهرباء المستخدمة فى عملية التتبع.

وصرح المهندس احمد زكريا حافظ اليوم بأن هذا الابتكار يتمثل فى استخدام محرك ” استيرلنج ” وهو محرك ميكانيكى يعمل من خلال تحويل الطاقة التى تقوم الخلايا الشمسية بتجميعها من حرارة اشعة الشمس الى حركة تستخدم فى تحريك الجهاز صوب الشمس لتجميع اكبر كمية من الحرارة وتحويلها الى طاقة .

ومن جانبه ، قال المهندس أمير يس حسن سليمان إن هذا الابتكار يزيد من كفاءة تحويل الطاقة الشمسية ويكون اكثر تأثيرا فى محطات الخلايا الشمسية الكبرى حيث يكون العائد اكبر فى كمية الطاقة واوفر فى التكلفة الاقتصادية لمحطات الخلايا.

وقد حصل الباحثان ، وهما طلبة دراسات عليا بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم على جائزة الاختيار بمسابقة سيمنس العالمية للابتكار 2014 على هذا التصميم ، وكذلك حازا علي عدة جوائز وتأهلا في عدة مسابقات اخري كالمركز الاول بمسابقة موهوب العلوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للعلوم برعاية الجامعة الامريكية 2013 ، و المرحلة النهائية بمسابقة ” بلان لاعمال التكنولوجيا العربية ” 2013 .

أ ش أ