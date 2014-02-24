أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زينة للنيابة:عز طلب مني الإجهاض لكني رفضت

Google+ Print
زينة للنيابة:عز طلب مني الإجهاض لكني رفضت زينة للنيابة:عز طلب مني الإجهاض لكني رفضت

لا تزال قضيّة الفنانين أحمد عز وزينة تثير الرأي العام، خصوصاً بعد الاستماع إلى أقوالهما في قضية التوأمين اللذين تؤكد زينة أنهما ولدا عز، في حين ينفي هو أي علاقة له بهما.
فقد أصر أحمد عز أمام التحقيقات على إنكار أي صلة تجمعه بزينة، مؤكداً أن ما يربطهما هو زمالة فقط من خلال مشاركتهما في بعض الأفلام، وأكد أنه خارج إطار الزمالة لا يعرف عنها شيئاً، وأنّ توأميها ليسا ولديه، ولا صلة له بهما نهائياً واتهم زينة بتزوير شهادات الميلاد لطفليها.
أما زينة فقد قالت انه تزوجها شفهياً دون ورق، ووعدها أن يعلن الزواج لاحقاًَ، وعندما علم أنها حامل طلب منها الإجهاض، فرفضت قتل طفليها، عندها عرض عليها أموالاً كثيرة، وأكدت زينة أن شرفها وسمعتها أغلى من كنوز الدنيا لذا قررت السفر إلى أمريكا لوضع طفليها، وحاولت كثيرا الحديث معه إلا انه كان دائم التهرب منها.
هذا وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر قانونية، أن سبب عدم مطالبة محامي زينة بإجراء أحمد عز لتحليل الـ DNA، يعود إلى عدم وجود يوجد أي إثبات على زواجها به، وأكدت المصادر أنه لو كان هناك ولو ورقة زواج عرفي، لكان من حقها أن ترغمه على إجراء هذا التحليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي