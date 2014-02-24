زينة للنيابة:عز طلب مني الإجهاض لكني رفضت

لا تزال قضيّة الفنانين أحمد عز وزينة تثير الرأي العام، خصوصاً بعد الاستماع إلى أقوالهما في قضية التوأمين اللذين تؤكد زينة أنهما ولدا عز، في حين ينفي هو أي علاقة له بهما.

فقد أصر أحمد عز أمام التحقيقات على إنكار أي صلة تجمعه بزينة، مؤكداً أن ما يربطهما هو زمالة فقط من خلال مشاركتهما في بعض الأفلام، وأكد أنه خارج إطار الزمالة لا يعرف عنها شيئاً، وأنّ توأميها ليسا ولديه، ولا صلة له بهما نهائياً واتهم زينة بتزوير شهادات الميلاد لطفليها.

أما زينة فقد قالت انه تزوجها شفهياً دون ورق، ووعدها أن يعلن الزواج لاحقاًَ، وعندما علم أنها حامل طلب منها الإجهاض، فرفضت قتل طفليها، عندها عرض عليها أموالاً كثيرة، وأكدت زينة أن شرفها وسمعتها أغلى من كنوز الدنيا لذا قررت السفر إلى أمريكا لوضع طفليها، وحاولت كثيرا الحديث معه إلا انه كان دائم التهرب منها.

هذا وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر قانونية، أن سبب عدم مطالبة محامي زينة بإجراء أحمد عز لتحليل الـ DNA، يعود إلى عدم وجود يوجد أي إثبات على زواجها به، وأكدت المصادر أنه لو كان هناك ولو ورقة زواج عرفي، لكان من حقها أن ترغمه على إجراء هذا التحليل.