جامعة الزقازيق ترحب بالتعاون العلمى المشترك مع سلطنة عمان

عقدت جامعة الزقازيق ندوة حول العلاقات "المصرية – العمانية"، بحضور الملحق الثقافى لسفارة عمان بالقاهرة، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بمقر معهد الدراسات والبحوث الآسيوية.

أكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومتلاحمة مع دولة سلطانة عمان، وأن الشعبين ملتحمين منذ القدم، وأن هناك علاقات وثيقة تربطهما.

من جانبه قال الدكتور سعيد العسائى الملحق الثقافى بالسفارة العمانية بالقاهرة، إن العلاقات المصرية العمانية أزلية منذ أن كانت تصدر عمان اللبان والبخور إلى مصر، وزادت هذه العلاقات حيث تم زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين تجاوزات المليارات، فضلا عن التعاون الثقافى والاجتماعى والعملى من خلال إرسال بعثات علمية وطلابية للالتحاق بالجماعات المصرية.