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حسام عيسى يعود إلى مكتبه بديوان عام الوزارة ويباشر مهام عمله

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حسام عيسى يعود إلى مكتبه بديوان عام الوزارة ويباشر مهام عمله حسام عيسى يعود إلى مكتبه بديوان عام الوزارة ويباشر مهام عمله

عاد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى فى المستقيلة إلى مكتبه بديوان عام الوزارة، لمباشرة مهام عمله لتسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة .

وباشر عيسى مهام عمله كاملا، وقام بلقاء رؤساء القطاعات والتوقيع على المخاطبات الواردة للوزارة .

من جانب أخر كشف مصدر مطلع على استمرار عيسى فى إصدار قراراته الوزارية، حيث أصدر قرارا اليوم بعد عودته لمكتبه بعد قرار استقالة الحكومة بالموافقة على ندب أستاذة مساعدة بوحدة المشروعات بمنظمة اليونسكو لمدة يومين فى الأسبوع.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور حسام عيسى أن علاقته انتهت نهائيا بالعمل الوزارى، ولن يقبل تولى الحقيبة الوزارية مرة أخرى.

وأوضح "عيسى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتولى تسيير أعمال الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك من داخل مكتبه بمقر وزارة التعليم العالى، موضحا أنه لن يتخذ أى قرارات بالوزارة، إلا أنه سيتولى تسيير الأعمال فقط قائلا: "سأترك المهمة للوزير القادم بمنتهى الاحترام".

يذكر أن الدكتور حسام عيسى، قد أعلن أكثر من مرة عدم رغبته الاستمرار فى منصبة كوزير للتعليم العالى، وأعلن نيته فى تقديم استقالته نهائيا.

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مصر 365

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