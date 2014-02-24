رغم استقالة الحكومة.. نبيل فهمى يواصل رئاسته لوفد مصر بالكوميسا

على الرغم من تقدم رئيس الوزراء حازم الببلاوى باستقالة حكومته لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن وزير الخارجية نبيل فهمى يمارس مهام عمله بشكل طبيعى، حيث يقوم بجولة خارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويرأس وفد مصر فى اجتماعات قمة الكوميسا التى ستعقد يوم الأربعاء القادم، ويجرى على هامشها مباحثات ثنائية مع المسئولين حول قضايا هامة على رأسها ملف "حوض النيل" و" عودة مصر للاتحاد الأفريقى والعلاقات الثنائية.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية لم تبلغ حتى اللحظة بأى تغييرات تخص وزير الخارجية نظرا لأن استقالة الحكومة لم يتم البت فيها حتى الآن، وفى حال قبولها سيستمر فهمى وزيرا للخارجية فى حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.