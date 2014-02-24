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وزير العدالة الانتقالية يلتقى مبعوث جنوب إفريقيا

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وزير العدالة الانتقالية يلتقى مبعوث جنوب إفريقيا وزير العدالة الانتقالية يلتقى مبعوث جنوب إفريقيا

التقى المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، سيابونجا كويلى وزير أمن الدولة بجنوب إفريقيا مساء أمس الأحد، والوفد المرافق له، الذى يقوم بزيارة لمصر كمبعوث شخصى للرئيس جاكوب زوما.

وبحسب البيان الصادر عن الوزراء اليوم الاثنين، أكد "سيابونجا كويلى"، على رفض جنوب إفريقيا واستهجانها للأحداث الإرهابية الأخيرة، ودعم بلاده والرئيس زوما لمصر فى مواجهة هذه الأعمال.

وقام المستشار المهدى بشرح حقيقة ما حدث فى ثورة 30/6 وإيضاح خطوات خارطة الطريق، والتزام بالمسار الديمقراطى واستكمال تشكيل مؤسساتها الدستورية.

وقام بموافاة الوزير الجنوب إفريقى بمذكرة بشأن التكييف القانونى الصحيح لثورة 30 يونيو، ونسخة إنجليزية من التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصرى بما يقارب الإجماع فى استفتاء تم فى حيدة وشفافية تحت عين وبصر المجتمع الدولى ونشطاء المجتمع المدنى المصرى.

كما تطرق الحوار إلى بحث الأحوال السياسية الإفريقية وتطور موقف الاتحاد الإفريقى، والتأكيد على علاقة الصداقة بين البلدين ودعمهما للديمقراطية فى كافة أرجاء القارة الإفريقية.

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مصر 365

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