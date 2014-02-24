الخميس.. "الأعلى للجامعات" يناقش "عودة الحرس الجامعى"

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المجلس سيناقش فى اجتماعه الخميس المقبل حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى، لبحث آلية تنفيذه.

وأوضح حاتم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار عودة الحرس الجامعى لن يؤثر على توقيع بروتكول التعاون بين وزارتى الداخلية والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والذى لم يتم توقيعه حتى الآن لتأمين الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن الحرس الجامعى يتكون من ضابط و3 عساكر غير مسلحين لن يملكوا إمكانية السيطرة على أى اعمال عنف أو شغب فور اندلاعها فى الجامعات.

وأشار أمين الأعلى للجامعات أن البروتكول أهم من الحرس الجامعى لأنه يقر بوجود شرطة خاصة بالجامعات تتواجد خارج أسوار الحرم الجامعى، وتمتلك آلية التدخل الفورى فور اندلاع أى أعمال عنف أو شغب على عكس الحرس الجامعى.