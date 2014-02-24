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"القومى للبحث العلمى" يشيد بجهاز الجيش لعلاج فيرس سى

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"القومى للبحث العلمى" يشيد بجهاز الجيش لعلاج فيرس سى "القومى للبحث العلمى" يشيد بجهاز الجيش لعلاج فيرس سى

أشاد خبراء المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، التابع للمجالس القومية المتخصصة، بالجهاز الذى ابتكره الجيش لعلاج "فيرس سى"، مؤكدين أنه فى حال توافر الإمكانيات والجدية تظهر أهمية البحث العلمى ودوره فى تنمية المجتمع وحل مشاكله.

وأضاف أعضاء المجلس، خلال مناقشة التقرير المقدم من شعبة البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان تنمية مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة، أن هناك إهدارًا للمياه وتعددت مظاهره فى الرى بالغمر، ورى أراضى ملاعب الجولف وتلويث مياه نهر النيل.

وأكد التقرير، أن تواجه حاليا تحديات تتعلق بالمياه منها النمو السكانى، بالإضافة لوقوعها تحت خط الفقر المائى مما جعل مصر ضمن قائمة أفقر 30 دولة فى العالم، بالإضافة إلى تدهور مستمر، وسريع فى نوعية المياه سواء السطحية أو الجوفية.

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مصر 365

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