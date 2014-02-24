أفكار عمليّة من جُمانة بدّور لتوظيف المرايا

لا تقتصر وظيفة المرايا على الزينة فحسب، بل تلعب دوراً بالغ الأهمية في الديكور.وهي تشيع الشعور باتّساع المكان، كما تعكس بعض اللوحات الجذّابة.

مهندسة الديكور جُمانة بدّور تقدم لقارئات "سيدتي ديكور" أبرز الإرشادات المتعلّقة بطريقة استخدام المرايا في غرف منزلك:

ـ يُعتبر مدخل البيت من أكثر الأماكن التي تُستخدم فيها المرايا، حيث يُمكن تثبيتها إلى الحائط، فوق "كونسول" الخشب، ضمن إطار مزخرف أو محفور، كما يمكن أن تمتدّ على كامل مساحة الحائط، أو أن ترتفع من الأرض حتى تبلغ السقف.

ـ يمكنك توسيع المساحة الطويلة، بتثبيتها إلى الحائط الضيّق.

ـ توضع في غرفة الطعام فوق الـ"بوفيه" وتُزيّن بإطار خشب عريض مطليّ بالذهب، إذا كانت هذه الغرفة مفتوحة على الصالون.أمّا إذا كانت منفصلة عنه، وهو يضمّ جلسات عدّة، فتبرز ضمن المساحة الفارغة التي تضمّ طاولة ومقعدين لتفصل بين الصالونات.

ـ تُستعمل في غرفة البنات، فوق منضدة تسريح الشعر أو في داخل الخزانة.

ـ لا يُنصح بحضورها بشكل ظاهر في غرف البنين، بل يُستحسن أن تكون مثبتة على باب الخزانة الداخلي.

ـ تتموضع في غرفة النوم الزوجية فوق منضدة التسريح، أو يمكن تثبيتها إلى الجهة الخارجية أو الداخلية من الخزانة، كي تُعطي شعوراً بالاتساع، أو يُمكنك وضعها ضمن إطار أنيق على الأرض.

ـ لا يُستغنى عنها في الحمّام، وذلك فوق حوض الغسل.ويفضّل أن تكون كبيرة، وأن تأتي محصّنة بالرخام لحمايتها من تعرّضها للماء والصدأ.

تجنبي...

ـ الاستعاضة عن اللوحات بالمرايا، لأن هدف الأولى الزينة، بينما للثانية وظيفة.

ـ تثبيتها فوق الأرائك.

ـ استعمالها في المطبخ.

وتجدر الإشارة إلى أن النصائح سالفة الذكر هي المتعارف عليها حول توظيف المرآة في كلّ غرف المنزل، ولكن قد يحدث بعض الاستثناءات الذي تفرضه مساحة البيت ومتطلّبات أصحابه.

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