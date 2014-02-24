كيف تحافظين على شبابك كالسلطانة الأم عبر الغذاء؟

بالرغم من تجاوزها الستين، إلا أن الممثلة التركية نبهات هجري التي اشتهرت بدور السلطانة الأم في مسلسل "حريم السلطان" لا تزال محافظة على إطلالاتها الرشيقة والتي تبهر الجمهور العربي!.

اختصاصية التغذية دميا مكاري تطلعك على الأطعمة المفضّل تناولها لتجنب الوقوع في فخّ الشيخوخة والحصول على رشاقة السلطانة الأم واطلالتها المشرقة!

تشهد مرحلة الشيخوخة بعض التغييرات الجسدية والأمراض التي لا يُمكن الهروب منها.

وللطعام تأثير واضح في صحتك، ومدى شعورك بالشباب الذي ينعكس نضارةً على وجهك وقوامك، وخصوصاً الألياف الغذائية المتأتية من الفاكهة والخضر والتي تسرّع العبور المعوّي، ما يسمح بمحاربة الإمساك، فيما تلك المتوافرة في حبوب الفطور (الكورن فليكس) وخبز القمح الكامل، فتلتصق بالموادّ السرطانية في الأنبوب الهضمي وتسرّع التخلّص منها.

أمّا الفيتامين "أ" والذي يتمتع بوظيفة مضادّة للأكسدة فموجود بكميّات كبيرة في الحمضيّات، ويمكن التعويض عن الكمية التي يجب استهلاكها منه، عبر 8 ملليغرامات يوميّاً من أقراصه المتوافرة في الصيدليات، على أن تبلغ كميّة الكالسيوم المستهلكة يوميّاً 1200 ملليغراماً؛ ومصدرها 4 حصص من الحليب ومشتقاته.

ويشكّل الماء 50% من جسد المسنّ مقارنةً بـ 60% من جسد الراشد. وبالتالي، من الضروري شرب 1500 ملليلتر يومياً.

وبخلاف ذلك، لا بدّ من التقيد بتلافي استهلاك الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون وقلّة النشاط، إذ إنها جميعها مرتبطة بالبدانة. ولا تنسي أهمية الابتعاد عن التدخين وشرب القهوة.

9 نصائح عمليّة...

1. قومي بتقسيم وجباتك الغذائية.

2. ابتعدي عن المقليات والدهون والأغذية المدخنة.

3. تناولي الأطعمة النيئة وغير المطهوة.

4.حافظي على رطوبة جسمك عبر شرب الماء، وبدون الشعور بالعطش.

5.تناولي النشويات.

6. تجنبي إحراق الأطعمة، في خلال الخَبز.

7.امضغي الطعام جيداً

8. تناولي الفاكهة والخضر الموسمية، مع اختيار تلك الناضجة.

9. مارسي التمارين الرياضية يومياً، لمدة تتراوح ما بين 30 و45 دقيقة.

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