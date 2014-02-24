تطبيق للهواتف الذكية يسمح لأصدقائك على الفيسبوك بالاستماع إلى مكالماتك

ابتكرت مصممة ومطورة برامج أمريكية تطبيقاً لهواتف “آيفون” يسمح للمستخدم بإرسال دعوة لأصدقائه للاستماع إلى مكالمته الهاتفية، وتقديم النصائح له أثناء المكالمة.

ورغم أن برنامج “Crowdpilot” يبدو للوهلة الأولى برنامجاً تجسسياً ينتهك خصوصية الأفراد، إلا أن مطوّرة البرنامج “لورين ماكارثي” تعتقد أنه وسيلة للتواصل الاجتماعي، وتطوير قدرات التواصل، وقد يشكل تجربة مسلية أيضاً.

وتأكد ماكارثي أن برنامجها لا يشكل انتهاكاً للخصوصية لأن جميع مستخدمي البرنامج يصلهم تنبيه في حال وجود مستمعين للمكالمة بحسب ما أفادت وكالة “روسيا اليوم” وعند إرسال الدعوة، يمكن اختيار المستمعين الذين سيقدمون النصح “نصياً” مع خلال قائمة تضم أصدقاء الفيسبوك، ويمكن اختيار نوع المكالمة إن كانت “عاطفية” أو “نقاش” أو “مقابلة عمل”. وأصدرت ماكارثي برنامجاً آخر سابقاً، يدعى “Us+”، يساعد أيضاً على تحسين أسلوب التواصل بعد ربطه مع خدمة الدردشة “Hangout” من “غوغل”. وذلك من خلال تقديمه النصائح للمستخدم بعد تحليله لردود أفعال الطرف الآخر من الدردشة.