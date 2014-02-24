استدعاء زينة لمواجهتها باتهامات عز فى قضية نسب نجليها

استدعت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار عمرو غايش مدير النيابة الفنانة زينة، للمرة الثانية، لمواجهتها باتهامات الفنان أحمد عز لها فى البلاغ المقدم منها ضده والتي تطالبه فيه بإثبات نسب نجليها التوأم.

كان أحمد عز اتهم الفنانة زينة فى تحقيقات النيابة بالبلاغ الكاذب في المحرر الذي حررته وكذا توجيه تهمه التزوير لها واستعمال محرر ومستندات مزوره.

يذكر أن النيابة قد أمرت باستخراج شهادة تحركات الفنانة زينة من الجوازات والهجرة لمعرفة تحركاتها فى الفترة التى ادعت فيها بانها كانت مقيمة فى الولايات المتحدة الامريكية انتظارا لميعاد ولادتها توام احمد عز.

وكان دفاع الفنان احمد عز طالب النيابة باستخراج شهاده تحركات للفنانه زينه في لندن وعن مده اقامتها في لندن وعلي ذمه من كانت معه الفنانه زينه

كانت الفنانة زينة تقدمت ببلاغ إلى قسم أول مدينة نصر يحمل رقم 2548 لسنة 2014 تطالب فيه الفنان أحمد عز بإثبات نسب طفليها وتسجيلهما باسمه