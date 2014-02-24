تعرف على نظام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.. وفرص مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قواعد التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 والتي تنظمها المغرب.

وتنطلق البطولة يوم 17 يناير 2015، وتختتم يوم 7 فبراير.

ويعود نظام المجموعات في التصفيات.. بحيث تقسم المنتخبات المتأهلة لهذه المرحلة على سبع مجموعات، بعد أن اعتمد الكاف على نظام مختلف في تصفيات كأس الأمم 2013.

وسيعتمد الكاف في توزيع المنتخبات الـ51 المشاركة في التصفيات على حساب نقاط مشاركاتها في النسخ الثلاثة الأخيرة من كأس الأمم وتصفيات مونديال 2014.

بحيث يبدأ أول 21 منتخبا في التصنيف التصفيات من مرحلة المجموعات.

وهو ما وضع منتخب مصر في المرتبة 12 بين منتخبات إفريقيا، ليقع في التصنيف الثاني.

فيما ضمنت منتخبات نيجيريا حامل اللقب وغانا وكوت ديفوار وزامبيا بطل نسخة 2012 وبوركينا فاسو ومالي وتونس احتلال رؤوس المجموعات في التصفيات.

ويتأهل للبطولة أول وثاني كل مجموعة، مع أفضل ثالث في المجموعات السبعة.

وفي حال تساوي منتخبين في نفس النتائج في سباق أفضل ثالث، سيتواجهان في مباراة فاصلة بالمغرب لتحديد المتأهل.

وتبدأ التصفيات بثلاث مراحل تمهيدية قبل انطلاق مرحلة المجموعات الحاسمة.

المرحلة التمهيدية الأولى ستجمع بين المنتخبات الأربعة الأقل في التصنيف وهي موريشيوس التي تواجه موريتانيا وإريتريا التي ستلعب مع جنوب السودان.

وستُلعب بطريقة مباراتين ذهاب وإيابا.

وينضم المنتخبان الفائزان إلى 26 منتخبا آخرين في المرحلة الثانية، والتي سيتأهل منها 14 قبل أن يتم تصفيتهم بنفس الطريقة إلى سبعة منتخبات في المرحلة الثالثة.

وستنضم المنتخبات السبعة إلى المتأهلين لمرحلة المجموعات، لتبدأ المرحلة النهائية من التصفيات.

وتقام قرعة المرحلتين الثانية والثالثة من التصفيات مع مرحلة المجموعات يوم 27 أبريل المقبل في القاهرة.

على أن تنطلق أول مباريات مرحلة المجموعات يومي الخامس والسادس من سبتمبر المقبل، وتختتم يوم 19 نوفمبر.