سرقة ملابس الرئيس والمشير أثناء تصوير مسلسل “صديق العمر” والأمن يستعيد المسروقات

اضطر فريق عمل مسلسل “صديق العمر” لإلغاء التصوير ، أمس الأحد ، والذي كان مقررا في منطقة القناطر الخيرية بعد سرقة سيارة الملابس التي يستخدمها أبطال المسلسل وكلها ملابس تاريخية للجيشين المصري والسوري في مرحلة الستينيات بجانب ملابس مدنية للشخصيات الرئيسية في المسلسل مثل الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل .

وطلب اللصوص فدية من أسرة العمل لإرجاع السيارة، لكن رجال الشرطة نجحوا في استعادتها فعلا بعد مرور 12 ساعة على اختفائها ووجه المخرج عثمان أبو لبن الشكر للواء محمود يسري مدير أمن القليوبية والعميد عرفة حمزة مدير ادارة البحث الجنائي والعميد أسامة عايش رئيس مباحث مديرية القليوبية، والعقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم هاني أبو سريع رئيس مباحث القناطر والنقيب منير عبد العظيم معاون مباحث القناطر للجهود المبذولة لاستعادة السيارة على أن يتم تعويض المشاهد التي لم يتم تصويرها لاحقا.

يقوم ببطولة مسلسل صديق العمر جمال سليمان ويقوم بدور عبد الناصر، باسم سمرة ويقوم بدور عامر، درة وتقوم بدور برلنتي عبد الحميد، صبري فواز ويقوم بدور الكاتب محمد حسنين هيكل، وأمجد عابد ويقوم بدور زكريا محي الدين، وعاطف عمار، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والإنتاج لشركة I Production” ” سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.