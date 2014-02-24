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تظاهر العشرات من العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أمام "الوزراء"

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تظاهر العشرات من العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أمام "الوزراء" تظاهر العشرات من العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أمام "الوزراء"

أعلن العشرات من العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة عن إضرابهم عن العمل لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أول أكتوبر2013، وذلك فى البيان الذى أصدره العمال فى وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى المتفرع من شارع القصر العينى.

وأنهى المحتجون البيان بمقولة: "رغم ذلك لن نترك خدمة هذا الوطن والأشخاص ذوى الإعاقة".

وقال علاء الهوارى، محامى بالمجلس القومى لذوى الإعاقة، "إننا نطالب رئيس الوزراء بالقيام بوجباته القانونية كرئيس للمجلس القومى لشئون الإعاقة، بالتدخل الفورى لإصلاح أحوال المجلس من الفساد المالى والإدارى، وحل مشاكل العاملين".

جدير بالذكر أن التظاهرة قد حصلت على تصريح بالتظاهر من قسم شرطة قصر النيل.

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