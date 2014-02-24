غدا..التصفيات النهائية لـمعرض "إنتل" لاختيار 3 مشروعات تمثل مصر دوليا

تقييم مؤسسة مصر الخير غدا الثلاثاء، التصفيات النهائية لمعرض "إنتل مصر الخير" للعلوم والهندسة بالقاهرة، بمشاركة 222 طالبا و50 محكما و113 مشرفا بنحو 152 مشروع بحث علمى، وذلك لاختيار 3 مشروعات لتمثيل فى معرض إنتل الدولى للعلوم والهندسة "Intel ISEF"، والذى يقام بمدينة فينيكس فى ولاية أريزونا، بالولايات المتــحدة الأمريكية، فى شهر مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقالت المهندسة سالى متولى مديرة برامج البحث العلمى والابتكار بالمؤسسة، فى بيان اليوم، إن التصفيات تقام بالمدنية التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة لافته إلى أن جوائز التصفيات تتضمن اختيار 3 مشروعات لتمثيل مصر فى معرض إنتل الدولى للعلوم والهندسة 2014 بالولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو القادم، فضلا عن عدد من الجوائز للفائزين على مستوى فئات المجالات العلمية المختلفة مثل صناديق أدوات كيميائية وأدوات تشريح، وصندوق أدوات معمل اليكترونيات، ودائرات هندسية متعددة، وموسوعات علمية، ومركبان ميكروسكوبان، وتليسكوبان فلكيان، وميكروسكوبان رقميان، مضيفة أنه سيتم تقديم شهادات تقدير من جامعات عالمية للأبحاث المتميزة فى المجالات المختلفة، كما ستقدم شهادات تقدير للفائزين ولجميع المشاركين بالمعرض.

وقالت مديرة برامج البحث العلمى والابتكار بالمؤسسة، إن المعرض قائم على فكرة التنافس والبحث والتقصّى للوصول لفكرة أو معلومة أو نظرية جديدة إلى حد ما مثبتة من خلال البحث، كما أنه يسلط الضوء بصورة أكبر على مراحل البحث، كمايهتم بالناتج المنطقى من هذه الدراسات والإحصاءات وفق تسلسل علمى مقنع ومفهوم يتوصل إليه الطالب أو الطالبة بعد مراعاة جميع المتغيرات.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والانضمام إلى برامج العلوم والرياضيات والابتكارات الهندسية، كما يهدف إلى تحسين القدرات الشخصية للطلاب مثل التواصل والعمل الجماعى، وتعزيز ثقة الطلاب المصريين فى أنفسهم بشأن قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

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