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"النصر الصوفى" يهنئ دولة الكويت بعيدها الوطنى

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"النصر الصوفى" يهنئ دولة الكويت بعيدها الوطنى "النصر الصوفى" يهنئ دولة الكويت بعيدها الوطنى

هنأ المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتى بمناسبة العيد الوطنى لدولة الكويت، داعيًا أن يحفظ عليها نعمة الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، فى ظل قائدها وأميرها وولى عهدها الشيخ نواف الأحمد الصباح وحكومتها الرشيدة.

وقال زايد فى بيان للحزب اليوم الاثنين، إن علاقة الكويت الشقيقة بمصر قديمة ومترسخة فى وجدان الشعب المصرى فى السراء والضراء، والبلدين كالجسد الواحد، مشيرا إلى أن الكويت لن تنسى مواقف والشعب المصرى يثمن دور ومواقف الكويت.

وأكد أن الشعب الكويتى مشهود له بالوفاء والمحافظة على العشرة، مشيرا إلى أن دفاع المحاميين الكويتيين عن مبارك كان نابعًا من وقوفه معهم إبان الغزو العراقى، ولم يكن لإعادة نظام حكمه، كما يحظى نادى الزمالك بعدد كبير من المشجعين الكويتيين حبًا فى حسن شحاتة، الذى كان يلعب فى نادى كاظمة الكويتى.

وأشاد بالسفير السابق لدولة الكويت الدكتور رشيد الحمد الذى شارك المصريين أفراحهم وأحزانهم، مؤكدا أنه كان أول الحاضرين لأسوان حينما أصابتها السيول ليقدم الدعم المادى والمعنوى للمتضررين منهم، كما أن السفير الحالى يؤدى دورًا كبيرًا بالوقوف مع الشعب المصرى فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما يدل على سياسة الكويت وحبها لمصر وشعبها.

وأوضح أن تاريخ الكويت قديما يعود لأكثر من 400 عام وحكمها أكثر من 15شيخا، ويكفيها فخرًا أن وحدة دول مجلس التعاون الخليجى جاءت من فكر المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح.
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مصر 365

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