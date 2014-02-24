"الأطباء": الإضراب وفق المعايير الدولية ويحفظ حقوق المرضى

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تابعت ما ورد من حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من تصريحات تدعى أن إضراب الأطباء يضر بالمرضى الفقراء، وأنه يتم طردهم من المستشفيات الحكومية، مطالباً الأطباء بالالتزام بالمعايير الدولية للإضراب.

وأكدت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها اليوم، أن إضراب الأطباء "جزئى" لا يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والحالات الحرجة والعمليات الطارئة والحضانات، وكل ما هو طارئ ولا يحتمل التأجيل أو الانتظار، ويتم خلاله توقف العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة فقط، وهو ما يعنى أن المستشفيات تعمل مثل أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأضاف البيان، أن نضال الأطباء من أجل مطالبهم المشروعة، دليل على أن المرضى هم ضحايا نفس المنظومة الصحية التى تظلم الطبيب والمريض معا، لافتا أن الأطباء لن يوجهوا ضغوطهم للمريض بل حاولوا خلال إضراباتهم إيصال رسالة مفادها: "أنقذوا المريض والطبيب من براثن منظومة صحية تقتلهم معا".

وأوضح البيان، أن إضراب الأطباء الجزئى يتم وفق الأعراف الدولية المنظمة لإضراب الأطباء، وتساءل البيان: "هل تتذكر منظمة حقوق الإنسان حق الفقراء والمرضى فى العلاج فقط وقت إضراب الأطباء ولماذا لا تتذكرهم وهم يموتون بحثا عن أسرة رعاية مركزة وحضانات ولماذا لا تتذكرهم وهم يتعرضون للعدوى فى مستشفيات تفتقر أبسط قواعد مكافحة العدوى".

ودعت النقابة حافظ أبو سعدة إلى التعاون والدفاع عن حقوق المرضى، والمواطنين فى علاج حقيقى يحفظ آدميتهم.