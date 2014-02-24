قنصل مصر بجدة: السعودية وافقت على الإفراج عن 61 صيادا مصريا

قال القنصل العام بجدة السفير عادل الالفى، إن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن 61 صيادا من الصيادين المعتقلين لديها فيما تحتجز أربعة صيادين آخرين على ذمة التحقيقات.

وأكد فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القنصلية تواصل جهودها الحثيثة وعن طريق القنوات الدبلوماسية للإفراج عن باقى المعتقلين الأربعة الذين وجهت إليهم تهم انتهاك مياه إقليمية ومقاومة السلطات السعودية، مشيرا إلى أن العقوبات المتوقعة تتراوح ما بين الغرامة أو الحبس أو مصادرة المركبين إلا أن المركبين تم التصريح من قبل السلطات السعودية بتسليمهما لملاكهما فيما تجرى القنصلية حاليا اتصالاتها لاستدعاء ملاك المركبين لاستلامهما، وبالنسبة للمتوفى قال إن القنصلية تجرى اتصالاتها بذويه للحصول على التوكيلات اللازمة لإتمام عملية شحن الجثة.

وكانت فرق حرس الحدود بجازان قد تمكنت من ضبط 66 صيادا مصريا على متن مركبتين قالت السلطات السعودية، إنهم حاولوا التسلل عبر مياه البحر الأحمر للسعودية، حيث تمت مطاردتهم بعد رفضهم التوقف، وأطلقت تجاههم طلقات تحذيرية مما أدى لوفاة أحدهم، كما عثرت الدوريات السعودية أثناء تفتيشها المركبين على كمية كبيرة من الأسماك، بلغت نحو ألفى كيلوجرام.