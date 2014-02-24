مصدر: "الزراعة" مستمرة فى أداء عملها ولا تعطيل لخطة التنمية الزراعية

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن قرار استقالة الحكومة لم يؤثر على سير العمل بقطاعات وهيئات الوزارة، مشيرا إلى استمرار جدول أعمال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بكل فعالياته، مشيرا إلى أنه التقى صباح أمس برئيس الطائفة الإنجيلية اندريا زكى، كما يشارك غدا فى الدورة الثلاثين لمؤتمر اتحاد منتجى الأسمدة العرب بحضور أكثر من 600 مستثمر فى مجال الأسمدة وبمشاركة وزيرى الصناعة والسياحة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن وزير الزراعة أصدر تعليمات لرؤساء القطاعات باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، والتيسير عليهم لحين تعيين حكومة جديدة، وأنه كلفهم بالاستمرار فى تنفيذ البرامج المتفق عليها لتطوير أساليب العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المصدر، إن الوزير نجح خلال الفترة الماضية فى تحقيق عدة إنجازات على أرض الواقع، رغم التحديات التى واجهت الحكومة مؤخرا، أهمها مشروع تغليظ عقوبة التعديات على الأراضى الزراعية التى قضت على أكثر من 44 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير، كما نجح أبو حديد فى استرداد جانب من حقوق الدولة لدى المستثمرين المخالفين بطريقى الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوى.

وأضاف المصدر أن الوزير نجح فى تغيير أسلوب العمل بالوزارة وتصعيد قيادات شبابية والإطاحة ببعض القيادات غير الكفء، وكشف عن الإعداد لزيارة قريبة يقوم بها الوزير إلى مدينة حلايب لتسليم 100 فدان إلى الأهالى، بعد أن انتهت الوزارة من استصلاحها وتجهيزها للزراعة خلال أيام.

يأتى ذلك فيما استمر العمل بديوان عام الوزارة، حيث أكد المصدر أن القرار لم يؤثر سلبيا على سير العمل بالوزارة، خاصة أن جميع القطاعات لديها برامج عمل ومهام محددة، وتعمل على إنجازها فى الأوقات المحددة، وقال إن خطة التنمية الزراعية 2030 مستمرة ولن تتعطل.

وأضاف المصدر، أن الوزير سيفتتح خلال أيام عددا من المشروعات التى بدأها عام 2008 خلال فترة رئاسته لمركز البحوث الزراعية، وتعطلت بعد أن ترك منصبه، مؤكدا أن الوزير لن يتوقف عن أداء مهام عمله لحين اختيار حكومة جديدة.

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