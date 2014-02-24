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غدًا.. اجتماع طارئ لهيئة نظافة الجيزة لبحث مطالب العمال المضربين

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غدًا.. اجتماع طارئ لهيئة نظافة الجيزة لبحث مطالب العمال المضربين غدًا.. اجتماع طارئ لهيئة نظافة الجيزة لبحث مطالب العمال المضربين

قال المهندس عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إنه قرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة غدا الثلاثاء، لإقرار إمكانية صرف مبلغى الـ 150 و100 جنيها بدلات بصفة شهرية، كما كان متبعا من قبل، وعدم إدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف "الخرصة" لـ"اليوم السابع" أنه سيتم أيضا مراجعة جميع الملفات والموضوعات المتعلقة بالنواحى المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى طرق الصرف ووفقًا لمجهود وإنجاز كل عامل بالهيئة، كما سيتم دراسة كافة التظلمات والشكاوى وإعادة بحثها من خلال لجنة لبحث أى مطلب مشروع لأى عامل أو موظف بالهيئة.

وأشار إلى انتظام بعض العمال صباح اليوم الاثنين فى العمل، فيما تستمر فئة قليلة فى الاعتصام أمام الهيئة ولكنهم أكدوا انتظامهم فى العمل فى القرارات التى اتخذها اليوم.

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