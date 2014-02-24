وزير الكهرباء: إذا تم تكليفى بتيسير أعمال الوزارة لن أتأخر عن خدمة مصر

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة أنه لم يتلق حتى الآن تكليفًا بتيسير أعمال الوزارة لحين تعيين وزير جديد.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه إذا تم تكليفه بتيسير الأعمال لن يتأخر ولن يتردد فى خدمة المواطنين بشكل خاص ومصر بشكل عام قائلا: "لن أتأخر عن خدمة مصر".

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