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"قومى التعليم" يطالب بالتكنولوجيا النووية للكشف عن المياه الجوفية

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"قومى التعليم" يطالب بالتكنولوجيا النووية للكشف عن المياه الجوفية "قومى التعليم" يطالب بالتكنولوجيا النووية للكشف عن المياه الجوفية

طالب أعضاء المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا التابع للمجالس القومية المتخصصة باستخدام التكنولوجيا النووية فى الكشف عن مصادر المياه الجوفية والتعرف على شريانها فى الخزانات الأرضية وتحديد سرعات المياه الجوفية العميقة والسطحية.

وأكد الخبراء خلال مناقشة تقرير "تنمية مصادر المياه باستخدام التقنيات الحديثة" على أن نهر الكونغو فرصة بديله لحل مشكله العجز المائى فى ، حيث إن مشروع رأس نهر النيل بنهر الكونغو يبلغ إيراد السنوى من المياه 1900 مليار متر مكعب، وأن تكلفه إنشاء قناه الربط بينهما تتكلف 8 مليار دولار، ويمكن خلال هذا المشروع ضح كمية من المياه فى الصحراء الغربية تعادل 3 أضعاف حصة مصر من نهر النيل، مؤكدين أن هذه المياه لن تسبب فى غرق مصر لأنهم يمكن تخزين الفائض فى منخفض القطارة.
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مصر 365

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