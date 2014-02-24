أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم: مستعد للاستمرار فى منصبى إذا رشحنى رئيس الوزراء الجديد

Google+ Print
وزير التعليم: مستعد للاستمرار فى منصبى إذا رشحنى رئيس الوزراء الجديد وزير التعليم: مستعد للاستمرار فى منصبى إذا رشحنى رئيس الوزراء الجديد

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى حكومة الببلاوى التى تقدمت باستقالتها منذ قليل، انه سيقبل الاستمرار فى منصبه كوزير للتربية والتعليم فى حال ما إذا رشحه رئيس الوزراء الجديد لتولى المنصب.

وأضاف الوزير فى مكالمة هاتفية لـ"اليوم السابع" من دبى، سأقبل الاستمرار لكى تدور العجلة، وأكمل ما بدأت وأبدأ فى تطبيق الخطة القومية للتعليم المصرى التى عكفت على إعدادها طوال الفترة الماضية.

موضوعات متعلقة
>رسميا.. حكومة الببلاوى تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية

الببلاوى فى بيان استقالة الحكومة: قبلنا التحدى لاخراج مصر من النفق

ابراهيم محلب يتوجه الى رئاسة الجمهورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري