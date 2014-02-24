وزير التعليم: مستعد للاستمرار فى منصبى إذا رشحنى رئيس الوزراء الجديد

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى حكومة الببلاوى التى تقدمت باستقالتها منذ قليل، انه سيقبل الاستمرار فى منصبه كوزير للتربية والتعليم فى حال ما إذا رشحه رئيس الوزراء الجديد لتولى المنصب.

وأضاف الوزير فى مكالمة هاتفية لـ"اليوم السابع" من دبى، سأقبل الاستمرار لكى تدور العجلة، وأكمل ما بدأت وأبدأ فى تطبيق الخطة القومية للتعليم المصرى التى عكفت على إعدادها طوال الفترة الماضية.

موضوعات متعلقة

>رسميا.. حكومة الببلاوى تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية

الببلاوى فى بيان استقالة الحكومة: قبلنا التحدى لاخراج مصر من النفق

ابراهيم محلب يتوجه الى رئاسة الجمهورية