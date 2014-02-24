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سامح عاشور: استقالة الحكومة لن تؤثر على إجراءات انتخابات الرئاسة

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سامح عاشور: استقالة الحكومة لن تؤثر على إجراءات انتخابات الرئاسة سامح عاشور: استقالة الحكومة لن تؤثر على إجراءات انتخابات الرئاسة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الفترة المتبقية من خارطة الطريق حتى إجراء الانتخابات الرئاسية ليست بحاجة لحكومة جديدة، وإنما كان الأولى تطوير أداء الحالية التى تقدمت باستقالتها برئاسة الدكتور حازم الببلاوى.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى لن تؤثر على مجريات تسيير مراحل خارطة الطريق، سواء فيما يتعلق بإجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية.

وأكد نقيب المحامين أنه يعتقد أن من سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لـ"الببلاوى" سيكون أحد أعضاء الحكومة المستقيلة، لأنه سيكون أكثر تفهما وتعاملا مع أعضاء الحكومة، مرجحا أن يكون المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، أو اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، قائلا: "رئيس الجمهورية مش هيلاقى حد جديد يقبل تشكيل الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة".

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مصر 365

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