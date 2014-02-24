ارتباك فى وزارة الزراعة بعد استقالة الحكومة وغموض حول مصير "أبو حديد"

عاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة إلى مكتبه مبكرا، من مجلس الوزراء وسط حالة من الصمت والارتباك داخل أروقة وزارة الزراعة عقب الإعلان عن تقديم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء استقالة حكومته، وتكليف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما وصفتها مصادر رسمية بالوزارة بأنها كانت "مفاجأة" خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.

وعلى جانب أخر، افترش مئات من العاملين فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لمركز البحوث الزراعية سلالم ديوان عام الوزارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، فيما انفض المتظاهرون عقب الإعلان عن استقالة الحكومة رسميًا.

وأدت الاستقالة إلى حضور "لافت" لرؤساء القطاعات والهيئات المشاركين فى مأموريات بالمحافظات، انتظارا لما ستسفر عنه الاستعدادات لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتسببت حالة الارتباك فى إلغاء عدد من الاجتماعات الداخلية على مستوى عدد من الإدارات والهيئات انتظارا للمعلومات الجديدة على الإبقاء على أبوحديد أو خروجه من التشكيل الجديد، رغم تأكيدات عدد من قيادات الوزارة أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا فى أداء بعض القطاعات ومنها الخدمات الزراعية واستصلاح الأراضى والتعمير والتنمية الزراعية وشئون مديريات الزراعة بالمحافظات.

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