"مرور القاهرة": خدمات مرورية أمام نفق الأزهر لحين إصلاح التيار الكهربائى

قال العميد سيد عثمان مدير العلاقات العامة لمرور القاهرة، إنه تم تعيين خدمات مرورية فى محيط نفق الأزهر بناء على تعليمات اللواء حسن البرديسى مدير المرور، لحين الانتهاء من إصلاح عطل التيار الكهربائى داخل النفق، الأمر الذى أدى إلى إغلاقه أمام حركة السيارات.

وأضاف مدير العلاقات العامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخدمات التى تم تعيينها بمحيط النفق، كانت لسحب الكثافات المرورية التى تسبب فى حالة من الزحام المرورى بجميع الطرق المؤدية للنفق، على أن يستخدم السائقون مسطح الأزهر والجعفرى حتى المطلع الأول للمدينة حتى صلاح سالم، بدلا من النفق، وكذلك الاتجاه إلى كوبرى الأزهر حتى المسطح منه إلى نفق المماليك وصولا إلى محور صلاح سالم ومجرى العيون.

وأكد أنه ما زالت شركة الكهرباء تقوم بإصلاح التيار الكهربائى حتى الآن.