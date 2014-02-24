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نيكولاس كايج جَدّاً للمرة الأولى

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نيكولاس كايج جَدّاً للمرة الأولى نيكولاس كايج جَدّاً للمرة الأولى

في غضون أشهر قليلة، سيصبح النجم الأمريكي، Nicolas Cage، جَدّاً، بعد تأكّد حمل زوجة ابنه بطفلها الأول.

فقد صرّحت Danielle زوجة Weston Cage ابن Nicolas، بأنّها وزوجها ينتظران طفلهما الأول، وقالت: "سيكون صبياً كبيراً، لأن وزنه كبير"، وفق ما جاء على موقع "Closer Weekly".

وأضافت: "أنا متحمسة جداً. نحن لم نخطط للأمر، لكننا رحّبنا بحصول الحمل، ونحن سعيدان وننتظر موعد الولادة".

من جهته، قالWeston البالغ من العمر 23 عاماً إنّ والده شعر بسعادة كبيرة عندما علم بأمر الحمل، قائلاً: "إنّ العائلة مهمة جداً بالنسبة إلينا".

وينوي الثنائي إنجاب 3 أو 4 أطفال، لأنهما يحبّان العائلة كثيراً.

يُذكر أنّ Weston Cage هو ابن الممثل الأمريكي البالغ من العمر 50 عاماً Nicolas Cage من زوجته الأولى Christina Fulton، ولديه أخٌ غير شقيق يدعى Kal-El من زوجة والده الثالثة.

 

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