هجوم رسمي تونسي على لطيفة بسبب مواقفها السياسيّة

قال عدنان منصّر الوزير، مدير ديوان رئيس الجمهوريّة والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة التونسيّة، إنّه لا يستمع إلى أغاني الفنانة لطيفة، مؤكّداً أنّ صوتها لا يعجبه، وجاء ذلك في تعليق له على مقطع من لقاء مع المطربة بثته قناة "الجديد"، انتقدت فيه سياسة الرئيس التونسي محمّد المنصف المرزوقي، واصفة الربيع العربي بـ"الرّبيع الأسود".

وأضاف الوزير في حديثه إلى برنامج "لمن يجرؤ فقط" على قناة "التّونسيّة" مساءأمس الأحد إنّ "الربيع العربي هو أسود على أمثال لطيفة"، مؤكداً أنها كانت منتفعة من النظام السّابق، وأنّ النظام الجديد في تونس قطع عنها هذا "الرزق".

وسخر عدنان منصّر من ارتداء المطربة ثوب "المناضلة" في تصريحها الذي انتقدت فيه الربيع العربي وسياسة الرئيس التونسي الحالي، وقال إنّها تذكّره بزين العابدين بن علي (الرئيس التونسي المخلوع) في إشارة منه إلى أنها كانت مقرّبة منه ومن زوجته ليلى لطرابلسي.

وكان اسم لطيفة قد ورد في "الكتاب الأسود" الذي اعدّته رئاسة الجمهوريّة عن منظومة الفساد في النّظام السابق .

وقد أثار موقف لطيفة ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل مواطنين تونسيين، اعتبروا أنّ لطيفة فقدت من كان يؤمّن حضورها في مهرجان قرطاج.

والملاحظ أنّ لطيفة لم تغنّ في تونس منذ قيام الثورة، رغم أنّها كانت مشاركة دائمة في مهرجان قرطاج في العهد السّابق.