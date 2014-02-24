راغب علامة لأحلام:لأنني في موقع المسؤولية لن أرد عليك

يبدو ان "الحرب الكلامية" بين الفنانين راغب علامة وأحلام لن تتوقف ابدأ، سواء خلال عرض برنامج Arab Idol، أو خلال فترة الاستراحة وقبل التحضير للموسم الثالث منه، بل يمكن القول أن خلافاتهما أصبحت هي الحدث الفني الأبرز في وسائل التواصل الاجتماعي، كما في المواقع الإلكترونية والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التي يظهران فيها.

أحلام التي كانت قد أطلت في برنامج "نورت" وحسمت موقفها لناحية المشاركة في الموسم الثالث من البرنامج، حتى أنها أبدت استغرابها لمجرد طرح السؤال عليها وردت على أروى بالقول" أنا Arab Idol " على الرغم من انها كانت قد ألمحت أكثر من مرة أن مشاركتها مرتبطة بشروط معينة.

ولكن يبدو أنّ تسجيل حلقة أحلام مع برنامج "نورت"، تم قبل سماعها للموقف الذي أعلنه راغب علامة في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش "مهرجان ربيع سوق واقف 2014 " حيث قال "أنا المسؤول الأول عن لجنة التحكيم في برنامج Arab Idol" .

وقد انتهزت أحلام فرصة ظهورها في مقابلة أجرتها معها صحيفة "الرياض" السعودية وشنت هجوماً عنيفاً على راغب علامة وقالت "راغب ليس مسؤولاً عن أي شيء وليس له أي دور يوحي بأنه رئيس اللجنة، فالكلام الذي يقوله في الحلقات وأمام الناس يقوله كل من في اللجنة" وأضافت أن "راغب يحب الهرطقة وترديد الكلام، وما أتمناه أن يعطي للبرنامج حقه أفضل من ترديد الكلام غير المفيد".

راغب علامة أكد في دردشة مع "سيدتي نت" أنّه لم يقرأ ما قالته أحلام عنه، وتابع" أنا لن أردّ عليها لأنني عادة لا أحب التعليق على الكلام السخيف".

وعن السبب الذي يجعل أحلام "تُستفزّ" من مسألة كونه رئيساً للجنة التحكيم في برنامج Arab Idol وتثير هذا الموضوع في كل الحوارات التي تجرى معها، رد علامة "كلامها سخيف ولن أعلق عليه، حتى أنني سمعت أنها لن تشارك في الموسم الثالث من برنامج Arab Idol إلا بشروط معينة ، ولكن الرد على كلامها جاء بكل احترام من مدير عام قنوات MBC، ما يعني أنّ كلامها غير صحيح وفي النهاية لا يسعني القول سوى" الحكي ببلاش".

وختم علامة معلقاً على كلام أحلام بطريقة غير مباشرة "أتمنى على كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم في Arab Idol إحترام البرنامج قبل عرضه وعدم إثارة المشاكل، لأن هدفه أسمى من التفوه بكلامات "بلا معنى". نحن نريد برنامجاً يهتم بالمواهب وأنا ومن كوني في موقع المسؤولية لن أرد عليها والبحر كبير ويستوعب السواقي".

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