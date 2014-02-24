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نجوم تركيا يحصدون خيبة الأمل في السينما

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نجوم تركيا يحصدون خيبة الأمل في السينما نجوم تركيا يحصدون خيبة الأمل في السينما

لا يحقق نجوم الصف الأول في الدراما التركية النجاح نفسه في السينما التركية حيث خذلت إيرادات الشباك السينمائية عدد كبير من الفنانين الأتراك، فالدراما التركية تقتحم كل بيت حول العالم لكن السينما تنتظر أن يأتي المشاهد إليها برغبته وإرادته، وهو ما شكّل خيبة أمل لدى عدد كبير من نجوم الصف الأوّل في تركيا.
فعدد كبير منهم شعر بالخيبة عند عرض أفلامه حيث لم تحقق عائدات مالية مجزية أو نجاحات كبيرة على غرار الأفلام الأمريكية التي تعرض في الصالات التركية، ومن بين من خاب أملهم في السينما: تولجاهان سايشمان الشهير بجلنار، وتوبا بيوكستون الشهيرة بلميس وأوزغو نامال الشهيرة بسراب وبيرين سات الشهيرة بسمر وساديت أوكسوي الشهيرة بصادقة وميرت فيرات الشهير بحسين وخالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان.

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