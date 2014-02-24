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اتحاد الكرة: الداخلية ترفض حضور الجماهير مباراة الزمالك الإفريقية

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اتحاد الكرة: الداخلية ترفض حضور الجماهير مباراة الزمالك الإفريقية اتحاد الكرة: الداخلية ترفض حضور الجماهير مباراة الزمالك الإفريقية

قال عزمي مجاهد المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أن الداخلية أبلغتهم برفضها حضور الجماهير مباراة الزمالك أمام كابوسكورب الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 1 مارس المقبل.

ويسمح الأمن بحضور أعداد من الجماهير مباريات الفرق المصرية في البطولات الإفريقية، رغم غياب الحضور الجماهيري عن مباريات الدوري الممتاز.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "الداخلية أبلغتنا برفضها حضور الجماهير المباراة بعد أحداث السوبر الإفريقي".

وشهدت مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والصفاقسي التونسي مناوشات بين مجموعة أولتراس أهلاوي وقوات الأمن.. وهو ما أسفر عن إصابات في الجانبين.

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