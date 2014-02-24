مدير مرور القاهرة: ضبط 119880 مخالفة مرورية خلال أسبوعين

أكد اللواء حسن البرديسى مدير مرور القاهرة استمرارية الحملات المرورية منذ الصباح الباكر التى تقوم بها الإدارة على جميع محاور وشوارع العاصمة، لضبط المخالفات المرورية لعودة الانضباط المرورى فى الشارع المصرى، وتم ضبط خلال الأسبوعين الماضيين 119880 مخالفة متنوعة.

وأضاف مدير المرور لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط 2460 مخالفة مرورية لدرجات بخارية بدون لوحات معدنية، وكذلك 112 سيارة تسير بدون أى شروط للتراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح البرديسى أن جميع المخالفات التى تم رصدها تنوعت ما بين سير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والانتظار الخاطئ، مؤكدا أن الإدارة مستمرة فى الحملات المرورية لحين عودة الانضباط فى الشارع.