أوقاف القاهرة: حريصون على عدم استخدام احتفالات الحسين سياسيًا

أكد الشيخ صفوت نظير المرسى القيادى بمديرية أوقاف القاهرة، أن المديرية تتابع باهتمام الاحتفالات المقامة بمسجد اﻹمام الحسين من خلال موظفيها بالمسجد، مضيفا أن هناك تشديدات على الالتزام بآداب المسجد والزيارة وعدم التحدث فى السياسة خلال الدروس وحلقات الصوفية، ومنع استخدامها للدعاية السياسية لمرشح بعينه.

وأضاف نظير فى تصريح خاص أن الاحتفالات التى ستنتهى غدا بمناسبة دخول رأس الإمام الحسين مصر، ويعبر عنها شعبيا بمولد الحسين تشهد تشديدات ورقابة من جهات متعددة منها وزارة اﻷوقاف وشرطة السياحة والشرطة المدنية حفاظا على المسجد واﻵثار وأرواح المواطنين فى ظل الكثافة خلال الاحتفاﻻت، مؤكدا أن وزير اﻷوقاف ووكيل أوقاف القاهرة يتابعان سير العمل بالمساجد الكبرى وخاصة مسجد الحسين على مدار اليوم.