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"المركزى للمحاسبات" يطالب الرئاسة بإصدار قانون لفحص الصناديق الخاصة

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"المركزى للمحاسبات" يطالب الرئاسة بإصدار قانون لفحص الصناديق الخاصة "المركزى للمحاسبات" يطالب الرئاسة بإصدار قانون لفحص الصناديق الخاصة

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز ناقش فى اجتماعه الأخير مع أعضاء الجهاز أزمة مخالفات الصناديق الخاصة بالجهات الإدارية بالدولة، مؤكداً أنه لم يتم الانتهاء من فحص مخالفات الصناديق الخاصة حتى الآن.

وأضاف "المصدر" فى تصريحات خاصة، أنه لم يتم الحصر النهائى لهذه الصناديق باعتبار أن هناك جهات إدارية رفضت فحص تلك الصناديق، مطالباً بضرورة إصدار مرسوم قانون من رئيس الجمهورية يعمل على تيسير فحص مخالفات تلك الصناديق الخاصة بالجهاز الإدارى بالدولة، مؤكداً أن هذا القانون سوف يعمل على توفير صلاحيات بإلزام الجهات الإدارية بضرورة أن تفحص الحسابات الخاصة بها.

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مصر 365