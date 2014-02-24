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"الأعلى للقضاء" يستكمل مقابلاته بخريجى الحقوق لاختيار أعضاء النيابة

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"الأعلى للقضاء" يستكمل مقابلاته بخريجى الحقوق لاختيار أعضاء النيابة "الأعلى للقضاء" يستكمل مقابلاته بخريجى الحقوق لاختيار أعضاء النيابة

بدأ منذ قليل، المجلس اﻷعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس، فى استكمال مقابلاته بخريجى كلية الحقوق دفعة 2012 بتقدير جيد، وذلك لاختيار دفعة جديدة للنيابة العامة.

ويشار إلى أن المجلس بدأ أول مقابلاته بخريجى الحقوق دفعة 2012، تقدير جيد أول الشهر الجارى، وتم فتح باب التقدم لمعاونى النيابة خريجى كلية الحقوق دفعة 2012 بتقدير عام جيد فى اليوم الأول من شهر يناير الماضى، وتم إغلاق باب التقدم يوم 20 من الشهر ذاته.

وكان "اﻷعلى للقضاء" قد اختار دفعتين من 2010 بتقدير جيد و2011 بتقدير جيد جدا، وقاموا بحلف اليمين أمام وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، وتم تسليمهم أماكن وظائفهم بالنيابة العامة.

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