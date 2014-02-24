وكيل اﻷوقاف يتمكن من صرف موظفين بالوزارة تزمروا من عدم التسوية لهم

التقى الشيخ محمد عبدالرازق وكيل أول وزارة اﻷوقاف لشئون المساجد والقرآن، عددا من العاملين بوزارة اﻷوقاف من الحاصلين على شهادات عليا ويرغبون فى التسوية بها فى وظيفة أمام وخطيب، وذلك لتذمرهم من عدم التسوية لهم حتى اﻵن.

وتمكن عبدالرازق من صرفهم، مؤكدا أن القطاع الدينى بالوزارة قرر عقد مقابلة للحاصلين على مؤهلات عليا شرعية أو عربية من الأزهر الشريف، للتسوية بوظيفة إمام وخطيب ومدرس ثالث، على أن تكون البداية بمن سبق اختبارهم بالكشف المرفق وعددهم (86)، وتعقد المقابلة الشخصية بمسجد النور بالعباسية يوم السبت الموافق 8 مارس الساعة العاشرة صباحًا.