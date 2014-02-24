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إدراة البحث الجنائى تضبط 5 قضايا أتجار فى المخدرات و11 قضية تعاطى مواد مخدرة

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إدراة البحث الجنائى تضبط 5 قضايا أتجار فى المخدرات و11 قضية تعاطى مواد مخدرة إدراة البحث الجنائى تضبط 5 قضايا أتجار فى المخدرات و11 قضية تعاطى مواد مخدرة

 

قام ضباط إدارة البحث الجنائي بأسيوط، بالإشتراك مع ضباط مباحث المركز والأقسام ،بضبط عدد (5 ) قضايا اتجار في المواد المخدرة ،وعدد ( 11 ) قضية تعاطي مواد مخدرة .

كان اللواء طارق حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط ،قد تلقى اخطارا يفيد بضبط كلاً من “خ . ج . ع ” 29 سنة ،حاصل علي دبلوم، ومقيم غرب البلد دائرة قسم أول، وبحوزته 100 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمدعو” ع . أ . م ” 52 سنة فلاح ومقيم ومقيم العصارة وبحوزته 12 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجارومبلغ مالي 75 جنية من متحصلات البيع .
> كما ضبطت كلاً من “د . ح . ن ” 38 سنة ،ومقيم ببصرة، وبحوزته 15 جرام من مادة الحشيش المخدر 90 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار ومبلغ مالي 75 جنية من متحصلات البيع ،و المدعو” ص . ن . ك ” 36 سنة نجار ومقيم مدينة مبارك وبحوزته 30 قرص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي و المدعو” ع . ف . ح ” 40 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم الصبحة –مركز القوصية وبحوزته 250 جرام من مادة الحشيش المخدر مبلغ مالي 265 جنية من متحصلات البيع بقصد الاتجار،وضبط المدعو” س . ي . ع ” 32 سنة قهوجي ومقيم بندر القوصية وبحوزته 1190 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار ومبلغ مالي 110 جنية من متحصلات البيع .
> وألقت الاجهزة الامنية القبض على كلاً من المدعو” م . ج . م” 25 سنة، عامل ،ومقيم بدائرة قسم أول وبحوزته 20 جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي و” ط . م . ع ” 33 سنة، حاصل علي دبلوم ومقيم بحي السادات دائرة قسم أول وبحوزته 5 جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ،وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة .

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