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” الكهرباء ” تستعين بالشرطة لتركيب 36 عمود إنارة جنوب الأقصر

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” الكهرباء ” تستعين بالشرطة لتركيب 36 عمود إنارة جنوب الأقصر ” الكهرباء ” تستعين بالشرطة لتركيب 36 عمود إنارة جنوب الأقصر

أرشيفية

استعانت شركة كهرباء الأقصر بقوات الشرطة لتوصيل 36 عمود إنارة بقريتي العديسات والغريرة جنوبي غرب المحافظة .
> وقال العميد عمر الخطاب رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب الأقصر أن أهالي اعترضوا علي تركيب عمودين للإنارة بقرية الغريرة مما دعا شركة الكهرباء للاستعانة بالشرطة لحماية العاملين أثناء قيامهم بتركيب هذه الأعمدة .
> وأشار الخطاب إلي أن الشركة انتهت من تركيب هذه الأعمدة دون وقوع مصادمات مع الأهالي .

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